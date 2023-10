Strašen nemir v šovu Kmetija: zahtevajo celo, da jo diskvalificirajo

Letošnja sezona resničnostnega šova Kmetija je postregla že z marsičim. Tokrat sta si v lase skočila Mateja in David. Mateja je trn v peti marsikomu v rumeni družini. Člani njene družine so že pred incidentom napovedovali, da bo verjetno spet našla kaj, da se skrega, saj brez tega menda ne zna.

Zvečer je med pogovorom David Mateji zabrusil, da mu je žal za njenega sina, ki mora to, kar ona počne na kmetiji, doma gledati. Mateji je izjava odnesla pokrov in zdrla se je nad Davidom. »Prvič in zadnjič si zdaj omenil mojega sina!« mu je večkrat zelo glasno in zelo od blizu zapretila. Ob tem pa storila točno to, kar je očitala Davidu, spravila se je na osebni nivo in mu namesto ženske priporočila Žana.

David je v areni pojasnil svojo plat zgodbe: »Kot že večkrat, se je Mateja zaradi neke malenkosti znesla nad Marcelom, zato sem ji precej jasno povedal, da bo njen sin ponosen nanjo, ko bo to gledal.«

Po načelu milo za drago je Mateja zaradi užaljenosti ob Davidovih besedah načrte za izdelavo panja vrgla čez ograjo drugi družini. Njeno sabotažo naloge je podprla tudi Klara, ki se ji odnosi v družini ne zdijo primerni.

Zaradi dogajanja se zgražajo tudi komentatorji na uradni facebook strani Kmetije. Nekateri menijo, da bi jo morali zaradi početja kaznovati, bolj ekstremni pa verjamejo, da bi ji celo morali pokazati vrata in jo poslati domov.