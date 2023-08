Hajdi prodaja svoje sporne superge s poplav, spet val ogorčenja: Niti iz svojega žepa ne boš dala

Pred nekaj dnevi nas je priljubljena vplivnica in uspešna podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek na Instagramu objavila, da se v teh dneh se sooča s težko življenjsko izkušnjo . Ob objavi fotografije ob reki Savinje je bila njena mami že šesti dan v komi. Njen zapis je nastal ravno v času, ko so se začele katastrofalne poplave. Številne je namreč zmotilo, da je ob reki nosila bele superge. Nanjo so se zgrnili negativni komentarji.

Sporne superge je sedaj dala na licitacijo, 'da bodo namesto slabe volje povzročile raje dobro voljo za nekoga'. »Odpiram licitacijo originalnih superg, da bodo namesto slabe volje, povzročile raje dobro voljo za nekoga. Izklicna cena je 50 evrov in svoje bide lahko zapisujete v komentarje pod objavo. Bidamo do jutri do 18.00 ure, kjer bom razglasila najvišjega ponudnika, ki bo sredstva za superge nakazal direktno na Rdeči Križ,« je zapisala nekaj dni kasneje na Instagramu.

Tudi pod to objavo so se poleg pohval za lepo gesto zgrnili negativni komentarji. »Žal, se ne stinjam sem zelo zgrožena. Delaš 2 milijona prometa, v dobrodelne namene pa boš dala verjetno podarjene superge za 200eur. (V obliki licitacije), tako da niti iz svojega žepa ne boš dala, raje denar drugih. Licitacija pa je odlična samopromocija. To je tvoj domet, je zapisala ena izmed njenih sledilk.

FOTO: S. N.

»Kot pravim ta objava je javna lekcija proti negativizmu in žal je vsi ne razumete. Nic narobe, ljudje smo različni in dokler komunikacija ostane dostojna, odpira različna videnja to sploh ni problem,« je vsem 'negativnežem' še sporočila nekdanja otroška zvezdnica.