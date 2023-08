Hajdi se slikala ob narasli Savinji: Danes je 6. dan, odkar je moja najbolj pomembna oseba v komi

Podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek je na Instagramu razkrila žalostno vest. Ob tem pa se je v zapisu obregnila na tiste, ki niti v hudih trenutkih človeka ne znajo molčati.

»Včeraj je moja slika v nekaterih ljudeh povzročila veliko jeze. Ne vem, zakaj, ker sem na njej jaz in moja nemoč in na drugi Savinja in njena moč. Včeraj smo Celjani pogosto z grozo opazovali dogajanje in se spraševali in bali, kaj bo iz tega. Bali smo se… nekateri za svoje domove, nekateri za svoje premoženje, žal pa tudi nekateri za svoje življenje. Večina ljudi je videla opisano, nekateri pa so videli le zunanjost, predvsem moje superge, ki jih nosim že dva meseca in so popolnoma nepomembne v tej situaciji. Če bi jih katera rada obula in preizkusila moje počutje - sem tukaj. Naslov današnje objave je 6. dan in do danes nisem spregovorila o tem, danes pa želim s to objavo odpreti oči vsem, ki ne znajo niti v tako težkih situacijah zatreti svoje plehkosti in zlobe,« je začela zapis in nadaljevala: »Danes je 6. dan, odkar je moja najbolj pomembna oseba v komi in se bori za življenje. Ta slika odraža poleg vsega naštetega tudi mojo nemoč, kako ali sploh bom lahko prišla do nje na drug konec Slovenije, ji brala, govorila, masirala in jo spodbujala, da se bori, kot se je vedno znala do sedaj. In jaz sem z vzgojo mojih zlatih staršev in čustveno inteligenco že obdelala to poglavje, da preden začneš soditi o nekom in o njegovem življenju, obuj njegove čevlje,« je zapisala Hajdi ter ob tem poudarila, da to ni objava, ki kliče po pozornosti, ampak objava, ki ima globlje sporočilo za vse tiste, ki ga bodo znali razumeti.«

»Še vedno z veseljem delim vse koristne, dobronamerne objave prijaznih ljudi, ki so pripravljeni pomagati, še vedno izražam globoko spoštovanje, do vseh, ki na terenu pomagajo vsem, ki so pomoči potrebni in še naprej molim, da se narava ustavi in da so ljudje na varnem. Vse dobro.«