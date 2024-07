Hajdi pokazala nove, sledilci navdušeni (FOTO)

Hajdi Korošec Jazbinšek rada potuje, lani se je z družino iz New Yorka podala na enotedensko križarjenje oziroma plovbo na še zadnji potniški liniji med ZDA in Evropo.

Tokrat se je svojim sledilcem javila iz Biograda na Moru, kjer je ob spodnjem zapisu, ki ga objavljamo v celoti, delila še zapeljivo fotografijo v kopalkah.

»Ne boj se morja, boj se slabih vremenskih razmer."

Že večkrat sem opozorila, da ni pravi način, kako se opravlja izpit za plovilo, saj bi po mojem mnenju nujno moral vsebovati praktičen del. To se v marinah res prevečkrat izkaže. Morda naj opišem, kako sva začela midva z Urbanom, najprej z gumenjakom, ker je to res najboljši način za začetke. Pred prvim poskusom z jadrnico sva najela inštruktorja, s katerim smo najmanj dvakrat vadili samo pristajanje v Kopru. Osebno mislim, da je to res pametno, sploh kadar rentaš 9 m plus. Tam ti pridejo te praktične izkušnje res zelo prav. Če ste v paru, je pomembno, da se naloge razdelijo in vsak naj skrbi za svoje področje.

Predvsem pa brez panike, situacije bodo, ampak z mirnimi živci in sodelovanjem se marsikaj lahko reši. Za zaključek pa naj se navežem na začetni stavek, vedno preveri vreme in razmere na morju, tako se lahko marsičemu izogneš, sploh pa kadar so vaši sopotniki tudi otroci,« je zapisala.

Pod objavo so se usuli všečki in komentarji. Objavljamo le dva med njimi. »Definitivno bi bil potreben praktičen del. Pol se ti pa eden z 9 m pripelje v marino s 15 vozli, pa naredi tak val, da vse jambore polomi na parkiranih jadrnicah.« »Lepo napisano!«

