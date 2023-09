Hajdi Korošec Jazbinšek: kraljevsko križarjenje (Suzy)

Hajdi Korošec Jazbinšek se je z družino iz New Yorka podala na enotedensko križarjenje oziroma plovbo na še zadnji potniški liniji med ZDA in Evropo.

Prestižna Queen Mary 2 je poskrbela, da so njeni petični gosti na nostalgičen način doživeli zlate čase čezoceanskih potovanj. Podjetnica in pevka je povedala, da je takšen način potovanja idealen za vse, ki radi potujejo v stilu, in tiste, ki jih je strah letenja. Ponudila nam je vpogled v različne kabine in nas povabila na tematske zabave.

Tudi za športne aktivnosti je poskrbljeno na križarki.

Hajdi obožuje preoblačenje v različne like. Ko je smuknila v čase Velikega Gatsbyja, je uživala v enem ljubših tematskih večerov.

Brez najljubše kraljičine pijače ni šlo niti sredi oceana.

Nevsakdanje doživetje

»Obožujem jih! Mi smo doživeli dve gala večerji s kostumi. Veliki Gatsby je dodal svojevrsten čar, na srečo pa te že vnaprej seznanijo s temami, da se lahko nanje dobro pripraviš pred vkrcanjem,« smo izvedeli iz prve roke.

Nevsakdanje doživetje je bila tudi angleška čajanka. Na sporedu je vsak dan ob 15.30. »Najprej začne orkester, nato se natakarji v zaporedju in ploskanju obiskovalcev zvrstijo pri mizicah, kjer točijo čaj. Ta obred traja kakšno urico, vmes se nudijo sladko slani prigrizki, za konec sledijo še čajni kolački 'scones'. To je tradicionalno angleško pecivo, ki se prereže na pol ter namaže z maslom in marmelado,« obuja spomine in se dotakne še ene prijetne izkušnje.

Družina Korošec Jazbinšek se je dobro pripravila na protokol lepega oblačenja.

Od New Yorka do Southamptona v sedmih dneh!

»Čar plovbe je tudi, da se vsi potniki pred večerjo uredimo. Moški nosijo obleke z metuljčki in kravatami, ženske pa popestrimo poglede z elegantnimi opravami. Vsak dan je treba prebrati navodila. Ena izmed kombinacij je bila rdeče-zlata,« zaokroži enkratno morsko dogodivščino.

Na tej razkošni ladji nobena želja ne ostane neizpolnjena.