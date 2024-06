Hajdi noseča? Trebušček razkriva marsikaj (FOTO)

Nekdanja udeleženka šova Hajrija Jasarova - Hajdi, ki se je kmalu po sanjski poroki z Anžetom razšla, je srečo našla v drugem partnerju. Ime mu je Sandi in skupaj sta osem mesecev, nam je zaupala.

Na njuni skupni fotografiji, ki ju je objavila na instagramu, se drži za nekoliko zaobljen trebuh, zato so nekateri pomislili, da ni morda v veselem pričakovanju.

»Ne, nisem noseča. Samo partner Sandi me neskončno razvaja,« je za Slovenske novice dejala Hajdi, ki kar kipi od ljubezni. »Ob njem se počutim prekrasno, sploh ko me gledajo njegove lepe modre oči,« pravi.

Ob moškem, ki ga je spoznala v službi, se počuti »varno in spoštovano«, zato s Sandijem, s katerim sta skupaj osem mesecev, razmišljata tudi o naraščaju.

Hajdi je prepričana, da bi bil Sandi pravi očka za njenega otroka in za družinsko srečo. »Je prijazen, nasmejan in deloven in to je vse, kar potrebujem,« pravi zaljubljena Hajdi.

