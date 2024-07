Gregor P. Kirsch je služil v specialnih silah

Na male zaslone se septembra vrača resničnostni šov Življenje na tehtnici, ki poleg osveženega koncepta in novega imena prinaša še eno novost, in sicer razširjeno trenersko ekipo. Nekdanji slovenski misici in osebni trenerki Nives Orešnik in trenerju Andreju Milutinoviču se bo pridružil Gregor P. Kirsch, ki bo nastopal v vlogi svetovalca za življenjski slog.

Ta ima za sabo bogato kariero, ki jo je začel v vojski, kjer je služil v specialnih silah. Specializiral se je za medicino, bil inštruktor za šport, nutricionist in odgovorni za fizično pripravljenost pripadnikov enote za specialno delovanje. Izkušnje z vojaških misij so mu omogočile poglobljeno razumevanje stresa, izčrpanosti, pomembnosti psihične in fizične trdnosti ter pomembnosti discipline in vztrajnosti. Po koncu vojaške kariere je Gregor prevzel trgovino s športno prehrano in začel svetovati strankam ter trenirati z njimi, pri prehodu v civilno življenje pa sta mu zelo pomagala intenzivno delo na sebi in holistični pristop k življenju. »Povabilo k sodelovanju v šovu Življenje na tehtnici sem sprejel zato, ker verjamem, da lahko s svojim holističnim pristopom pripomorem k zdravi spremembi življenjskega sloga in zavestni spremembi, ki bo trajala tudi po koncu šova.

Za njim so dolga leta dela v vojski. FOTO: OSEBNI ARHIV

Leta 2014 je v Afganistanu dal odpoved. FOTO: OSEBNI ARHIV

Od kandidatov pričakujem, da bodo pokazali vztrajnost, trdno voljo in odprtost do različnih celostnih pristopov, ki so osnova za trajno spremembo življenjskega stila,« je povedal. Gregor bo tekmovalce učil, kako to storiti celostno, saj poleg prehrane in gibanja poudarja tudi pomembnost spanja, dobrih medsebojnih odnosov, kontrole stresa, povezanosti z naravo in iskanja smisla v življenju. In za resnično uspešno preobrazbo morajo biti uravnotežene vse te komponente.