Gregor in Nina sporočila: zmagala je ljubezen!

Glasbenik Gregor Bezenšek iz Šentjurja, bolj znan pod imenom SoulGreg artist, in njegova žena Nina, ki sta se pred dobrima dvema letoma poslovila od komaj dveletnega sina Viljema Julijana in svoje življenje posvetila otrokom z redkimi boleznimi, sta sporočila novico, da bosta znova zibala.

Prestala sta veliko hudega, ker so pri njunem drugorojencu diagnosticirali neozdravljivo bolezen, zaradi katere sta se morala od njega veliko prezgodaj posloviti. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Z neskončno radostjo v srcu vam z Nino sporočava, da sva prišla do svojega čudeža! Za nama je namreč dolga in zelo zahtevna borba za zdravega otročka. Redka bolezen tudi nam na tem področju ne prizanaša in zna biti zelo kruta ter neizprosna. Vendar so brezpogojna ljubezen, neomajna volja in neizmerna želja premagale temo in na poti je nov družinski član, popolnoma zdrav otroček, ki se ga z Ello Vito neskončno veselimo. Ni besed, ki bi lahko opisale srečo ob tem dejstvu. To je za nas velika življenjska zmaga! Hvala vsem, ki ste z nama in se z nami tremi veselite. Z Nino si na trenutke nisva več upala verjeti v te sanje, ki pa so se uresničile tik pred božičnimi prazniki. Ponovno je zmagala ljubezen,« sta vesoljnemu svetu prek družabnega omrežja sporočila veselo novico, ki smo je veseli tudi mi.

Spomnimo, da je bil njun drugorojenec Viljem Julijan čudovit modrooki fantek, ki se je rodil z izjemno redko smrtonosno in neozdravljivo boleznijo, gangliozidozo GM-1. Starši so v času njegovega kratkega življenja opozarjali predvsem na neprimerno obravnavo otrok z redkimi boleznimi in ustanovili dobrodelni Sklad Viljem Julijan, namenjen otrokom z redkimi boleznimi, ki še danes ponuja oporo in podporo vsem družinam, ki se spopadajo s podobnimi stiskami.