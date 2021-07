Gregor Čeglaj po šovu vse šokiral, izbral je Ano

Radijski voditelj Robert Roškar, ki je znan po tem, da v zadrego spravlja svoje goste, je zdaj gostil še 'sanjskega' Gregorja Čeglaja. Postavil mu je drzno vprašanje – katera od tekmovalk se mu zdi boljša v postelji?



Ko se je moral odločiti med Ano in Meri je povedal: »Mislim, da so izkušnje na Anini strani. Menim, da tudi Meri ne zaostaja,« je povedal Gregor, ki se je za ta odgovor odločil na podlagi igre steklenica resnice, ki so se jo igrali v Logarski dolini med snemanjem šova. »Nisi bil zraven, ko smo vrteli steklenico resnice, kakšne pikantne zadeve sem vse izvedel od Ane in je znala povedati, da je kar izkušena.«



Pri dilemi, ali se mu zdi v postelji boljša Kaja ali Tjaša, pa je povedal: »Kajči je nedolžna, je taka pikica za stiskati, se bom kar za Tjašo odločil.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: