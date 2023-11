Požar pri Zvezdani Mlakar: Ko ti zagori dom, se te dotakne in te za vedno spremeni (FOTO)

Za priljubljeno slovensko voditeljico in igralko Zvezdano Mlakar je težka izkušnja. V ponedeljek je zagorelo v njenem domu. »Če ne doživiš, ne veš. Ko ti zagori dom, se te dotakne in te za vedno spremeni. Cel dan premišljujem o ljudeh, ki so v poplavah izgubili dom, o ljudeh, ki jim domove rušijo rakete. Vedno sem sočustvovala z njimi, a po tej izkušnji razumem tudi drugače,« je na facebooku zapisala Mlakarjeva

»Moj dom je ranjen, globoko v drobovje, smo brez gretja in trenutno še brez marsičesa, kar je za normalno življenje pomembnega. A smo živi, dom še vedno stoji.«

Zapisala je, da je hvaležna gasilcem in Želimelj in Golega in da je ganjena, kako si ljudje znamo pomagati.

»Ko sem zjutraj sedla k računalniku, da bi po mailu odgovorila na pošto, ki me je vrgla iz tira, ki se je dotaknila moje globoke družinske bolečine, sem zagledala tak beli dim, ki se je valil iz garaže. Ta se je kmalu spremenil v črno plazečo gmoto, plameni so sikali v njem, jaz pa sem v hipu pozabila nujno številko za pomoč. Nisem se je spomnila. Hvala Bogu, da smo v kurilnici imeli celo 5 gasilnih aparatov, ker smo v tistem kaosu našli le tri. Z njimi in vodo smo se rešili najhujšega. Hvala Bogu, da se nisem znašla doma sama,« je dodala in nadaljevala, da odgovora, ki ga je začela pisati, ni dokončala, a da je nekaj jasno. »Dovolj znakov sem dobila (so tako jasni in na meji čudežev), da vem, da moram sama končati našo družinsko zgodbo z ljubeznijo, jasno in glasno. Toliko časa že odlašam, toliko časa prestopamo meje in tlačimo. Če tlačiš, odlašaš, če si ne priznaš, pride. Življenje, pride ogenj, voda, bolezen.«

Za konec je še dodala, da bodo imeli v soboto čistilno akcijo in da je cela klet zgorela, samo ena slika v njej ni.

O požaru so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da je ob 10.10 v naselju Suša v občini Ig, v kurilnici stanovanjske hiše zagorela kombinirana peč na drva in plin. Posredovali so gasili PGD Golo, Škrilje in Želimlje, ki so zaprli plinski ventil in pogasili požar. Dodali so še, da je bila kurilnica v požaru uničena.