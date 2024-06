Goran Dragić prvič iskreno o ločitvi: Bilo je težko ...

Priljubljeni košarkar Goran Dragić je že več mesecev znova zaljubljen. Srce mu je ogrela Greice Murphy – brazilska podjetnica, ki živi in dela v Ameriki. Par očitno veliko časa preživi skupaj, saj pogosto objavljata skupne fotografije.

Dragić je v podkastu za N1 razkril, da imata z novo partnerko podoben stil življenja ter da sta se ujela tudi na duhovni ravni. Tudi Greice je ločena in ima dva otroka. »Zaenkrat nam gre res super, ne razmišljamo pa o nobeni poroki,« je odgovoril na vprašanje, ali je morda na vidiku tudi poroka.

Ločitev ni bila lahka

Je pa Dragić priznal, da ga je bilo sicer strah novega življenja. »Košarka je bila 30 let del mojega življenja, nato pa čez noč to ustavi, nimam več tega urnika, ki sem ga imel zadnjih 20 let. Najti se moraš v drugačni luči,« je rekel in dodal, da je po drugi strani vesel, da ima zdaj več časa zase in za svojo družino.

Je pa košarkar prvič spregovoril razpadu zakona pred tremi leti. »Ločitev ni bila lahka, niti za otroka, niti za naju z Majo,« je dejal, a hkrati poudaril, da je v vsaki slabi stvari tudi kaj dobrega. »Na vseh straneh smo zdaj srečni in se dobro razumemo,« je sklenil Dragić, ki pravi, da jima z Majo pač ni bilo namenjeno.