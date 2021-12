Gojc zdravnike rotil, naj ga ne priklopijo: Rešilo me je cepivo (FOTO)

Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc je novembra zaradi hude oblike covida 19 kar tri tedne preživel v bolnišnici. »10. decembra sem prišel s covidnega oddelka izjemne Klinike Golnik, kjer so mi rešili življenje. Trenutno pa se ukvarjam z rehabilitacijo, saj me noge komaj držijo,« je razkril 62-letni Gojc, ki rehabilitacijo potrebuje zaradi mišične atrofije. V nedeljski oddaji 24ur je Gojc rekel še tole: »Še danes vidim, ko so zdravniki razpravljali, ali naj me intubirajo ali ne. Jaz sem samo zacvilil, da, lepo prosim, ne, če se le da. Mene je rešilo to, da sem bil dvakrat cepljen.« Sicer že pred meseci in s cepivom AstraZenece, po katerem zaščita pred okužbo menda hitreje upade.

Upa, da se jeseni vrne na odre

Gojc pravi še, da te grozljive izkušnje ne privošči nikomur. Ob kopici zdravil, ki jih jemlje za odpravo posledic bolezni in ki imajo tudi precej stranskih učinkov, pravi, da se mu zdi cepljenje veliko bolj enostavno. Zato vse, ki oklevajo, poziva, naj se zaščitijo. Upa, da bo leto 2022 zanj delovno, da bo v nekaj mesecih pri močeh in da bo do jeseni znova na odrih.