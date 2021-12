Gojc komaj stoji na nogah, tako je rešil zaplet z bolniško

Igralca Gojmirja Lešnjaka - Gojca je doletela huda oblika covida-19, zaradi česar je kar tri tedne preživel v bolnišnici. »10. decembra sem prišel s covidnega oddelka izjemne Klinike Golnik, kjer so mi rešili življenje. Trenutno pa se ukvarjam z rehabilitacijo, saj me noge komaj držijo,« je razkril 62-letni igralec, ki rehabilitacijo potrebuje zaradi mišične atrofije.

In kot da huda bolezen ni bila dovolj, je kmalu po prihodu iz bolnišnice doživel še en udarec. V obup ga je namreč spravila odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), po kateri naj bi bil že od 16. decembra znova sposoben za delo.

»S kakšno pravico se norčujejo iz pacientov, ne vem! Kje imajo osnovo za take nebulozne odločbe! Res nečloveško! Nikomur ne privoščim svoje izkušnje, a toliko moči že imam, da se bom zoperstavil človeški bebavosti brezsrčnih in brezsramnih birokratov,« se je hudoval igralec, ki smo ga poklicali in povprašali, kako bo ukrepal. »V sredo sem prejel opravičilo. Zelo lepo, veseli me, da se je tako izteklo, saj imam sam veliko raje dobre zgodbe kot šimfanje, kot da ga že tako nimamo dovolj,« je v smehu dejal Gojc in nam zaupal, kako je pravzaprav prišlo do napake oziroma odposlane odločbe, po kateri bi moral utrujen od bolezni že stati na odru. »Odločba, ki sem jo prejel, je brez osnove, saj do trenutka, ko so jo odposlali, niso prejeli mojih izvidov. Jih je pa moja zdravnica takoj posredovala naprej, ko je prejela omenjeno odločbo. Bilo je nepremišljeno, da so mi poslali odločbo brez popolne dokumentacije, a kaj moremo. Veste, s takimi zadevami bi morali počakati, preden jih odpošljejo, konec koncev nimamo vsi enakih služb, a sem se po drugi strani tudi sam prepričal, da je naš zdravstveni sistem preobremenjen, delajo po nekem avtomatizmu, da lahko urejajo to nehvaležno zadevo, ki ji pravimo birokracija,« je zadevo razjasnil Gojc, ki trenutno obiskuje rehabilitacijo v Soči.

Ob tem je pohvalil osebje na Golniku, kjer je preživel dolge tri tedne, in še dodal, da upa, da bo leto 2022 zanj delovno in da bo v nekaj mesecih pri močeh.