Gimnazijci dobrodelni že 17 let

Sedemnajsto leto zapored sta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC pripravila dobrodelni koncert. Z njim tradicionalno začenjajo dobrodelne in prostovoljske akcije, ki so jih dijaki in mentorji šole, ki se že nekaj let zapored ponaša z nazivom junaki našega časa Slovenske filantropije, pripravili v tem šolskem letu. Osrednji glasbeni gost koncerta tik pred krompirjevimi počitnicami je bil pevec Matevž Šalehar - Hamo, nastopili pa so tudi glasbeni sestavi GCC in zasedba Midnight Nick.

Tokratni koncert je z dijaško skupnostjo organiziral 4. c razred in je bil obenem osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki je na GCC letos potekal v duhu teme tega šolskega leta V znanju je moč. Vzporedno je znova potekala ena večjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem, več kot štiri tisočake, ki so jih zbrali dijaki, učitelji in pokrovitelji, pa namenjajo Občinski zvezi prijateljev mladine Šentjur pri Celju, za pomoč veliki družini, ki jo pestijo tako zdravstvene težave otrok kot splošna finančna stiska.

Zasedba Midnight Nick

»Koncert je že sedemnajst let pomemben del utripa na naši šoli, kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. Skupaj smo zbrali že več kot 85.000 evrov in pomagali žrtvam naravnih in prometnih nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Obenem na šoli organiziramo še druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo,« pove ravnatelj GCC Rok Lipnik.

Matevž Šalehar - Hamo je zapel z zasedbo The Šlagers in Dekliškim pevskim zborom GCC.

Kot dodaja, se GCC tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati vrednote, ki so v aktualnih družbenopolitičnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. »Na naši gimnaziji je zelo dejaven šolski sklad, ki ga vodijo starši, vrsto let sodelujemo pri nacionalni akciji Anina zvezdica in akcijah celjskih dobrodelnih in mladinskih organizacij, dijaki pa tudi pri eko akcijah, saj zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik, tutorsko mrežo, ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu,« še pove Lipnik.