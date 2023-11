Gianni Rijavec prisega na nemške ovčarje, imel jih je že kar nekaj

»MOJ kuža Hay, ki je star 19 mesecev, je že precej zrasel, pridno pa obiskujeva tudi pasjo šolo Športno-kinološkega društva Vrtojba, kjer je njegova učiteljica Elizabeta Košuta. Hay je odličen učenec, ki določene ukaze še res dobro obvlada,« pravi Gianni Rijavec, znani pevec in voditelj oddaje na TV3 Na kavi z Giannijem. Kot dodaja, pa šolanje t. i. službenih psov ni enostavno in je dresura precej stroga.

»Nemški ovčar namreč ni majhen kužek, še najmanj igračka, pač pa pes, ki ga je treba jemati zelo resno. Sem ljubitelj tovrstne pasme in Hay je moj že peti nemški ovčar. Doma ima veliko dvorišče in je spuščen. Zelo je navezan tudi na mojo ženo Patricijo, ki pa ga bolj razvaja kot jaz. Kadar je z menoj, je vzgoja stroga, takšna, kot mora biti, tako naju učijo tudi v pasji šoli,« pravi Gianni.

Vedno so imeli pse

Kot dodaja, so pri njih doma vedno imeli pse. »Sicer pa si psa lahko privoščiva, saj z ženo živiva na stari kraški domačiji na Trnovem pri Gorici, ki je bila nekoč velika kmetija. Bilo je samoumevno, da je poleg drugih živali pri hiši tudi pes. Veliko je bilo kužkov in v otroštvu so bili vedno del mojega življenja. In tako je še danes. Rad rečem, da če bi se ljudje vsaj malo zgledovali po živalih, na svetu ne bi bilo toliko gorja,« sklene Gianni.