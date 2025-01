Gianni in Miša napovedala nov duet

Sandi Morel, ki smo ga dve sezoni spremljali v oddaji Glasbeni pozdrav, kjer je z domislicami delal družbo Andreju Hoferju in številnim glasbenikom, ostaja zvest tudi radijskemu mikrofonu. Tokrat je v oddaji Vip voditelj na Radiu Robin pred mikrofon povabil eno najbolj znanih televizijskih urednic in voditeljic, danes že upokojeno ​Mišo Molk.

Ta je že po začetnem pozdravu padla v radijsko vzdušje in priznala, da televizijskega sveta ne pogreša preveč. Sledilo je logično vprašanje, kako preživlja dneve v pokoju. Miša je Morelu odgovorila, da je vsak dan drugačen, da klasičnega dneva ni. »Enkrat se dan začne zjutraj, spet drugič se potegne v večer. Je pa vedno luštno,« je odgovorila. In priznala, da ima vseeno raje telefonski klic od pošiljanja sporočil.

V studiu Radia Robin sta Gianni Rijavec in Miša Molk v živo odpela delček pesmi Ta poljub.

Zatem je pogovor nanesel na glasbo, Morel pa je spomnil, da je Miša v življenju posnela tri glasbene duete, vse tri z vrhunskimi glasbeniki Giannijem Rijavcem, Otom Pestnerjem in Ivo Mojzerjem.

Presenečenje

Sledilo je prvo presenečenje, saj je v studio s kitaro prišel Gianni, Miša pa je z njim odpela del pesmi Ta poljub, ki sta jo posnela pred natanko 30 leti. Televizijka je dokazala, da so njene glasilke še vedno v odlični kondiciji in padla je celo stava. Miša in Gianni sta si namreč obljubila, da bosta letos ob njegovi 40-letnici glasbenega ustvarjanja posnela še kakšen duet. Morel je gostjo tudi pobaral, kaj bi ona, če bi imela možnost, najraje izumila.

Sandi Morel je v oddaji Vip voditelj gostil Mišo Molk.

Miša je izstrelila: »Časovni stroj, ki bi vse, kar se nam dogaja, malo upočasnil.« In priznala, da bi, če bi bila učiteljica, najraje poučevala psihologijo. Presenečenj pa še ni bilo konec, saj je Mišo v studiu obiskala tudi Smilja Baranja, njena dolgoletna prijateljica iz časov, ko sta skupaj delali na Televiziji Slovenija v Ljubljani. Prisrčno sta se objeli in se razveselili, da bo po druženju v studiu sledil sproščen klepet ob kavi. A brez opravljanja, sta priznali. Na vprašanje Morela obema gostjama, katero od njiju bi lahko srečali tudi na nudistični plaži, je Miša priznala, da gotovo njo, saj ne nosi kopalk. Ni pa želela razkriti, katero nudistično plažo obiskuje.