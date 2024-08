Gaja Prestor prvič spregovorila o peklu, ki ga je preživljala (VIDEO)

Pevka Gaja Prestor je v podkastu z Uršo Koser spregovorila o peklu, ki ga je preživljala v letu 2022. Doletela sta jo namreč depresija in izgorelost, kar pa ji je življenje postavilo na glavo. Kot je razkrila, sprva ni mogla verjeti, da lahko pri dvaindvajsetih doživi takšno bolezen. O tem doslej ni javno govorila, ker se je bala, da bi ljudje mislili, da s tem le išče pozornost.

Bila je na dopustu na Majorki, ko je prvi večer sedela za mizo in dobila občutek, da je potres. Partner jo je pri tem le čudno pogledal in vprašal, o čem govori. Potem se je pojavila še čudna vrtoglavica. Takšni simptomi so se nato ponavljali, tretji oziroma četrti dan dopusta, pa jo je doletel »najhujši občutek depresije«. Mislila je, da bo to sčasoma minilo, a se to ni zgodilo.

Odpovedi nastopov si ni mogla privoščiti

Pevka je povedala tudi, da si takrat ni mogla privoščiti, da ne bi hodila na nastope, saj je bila od tega finančno odvisna. Prav tako, kot pravi, nikdar ni imela težav z javnim nastopanjem. Takrat pa se ji je na enem izmed dogodkov, kjer je bilo približno 30 ljudi, zgodilo nekaj nepredstavljivega. »Jaz bi morala povedati samo en stavek,« je dejala in priznala, da tega enostavno ni zmogla, saj je dobila panični napad. Začela se je tresti, pojavili so se mravljinci, potila se je, nato pa je morala prostor zapustiti.

Za nekaj mesecev je nato nastope dala na stranski tir, poiskala pa je tudi strokovno pomoč. »Ko sem se sprijaznila z dejstvom, da je zdaj takšno stanje, da sem slabo in upam, da bo nekoč boljše, se je vse skupaj začelo izboljševati,« je dejala. A pevka poudarja, je bil to šele začetek na njeni poti okrevanja.

