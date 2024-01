Gabrova in Golob skupaj na izletu, oglasila se je Tinina mama (FOTO)

Ob natrpanem urniku in stavkah, ki so ohromile delovanje v zdravstvu in sodstvu, si je predsednik vlade Robert Golob ob koncu tedna vzel nekaj prostega časa za sprostitev. Tako je sobotni dan preživel s svojo partnerko Tino Gaber, s katero sta obiskala Goriški grad, ki leži tik ob meji.

»Ena s sobotnega izleta ...,« je zapisala Gabrova na instagramu in delila fotografijo z Golobom, ki je sledilce povsem očarala. »Lepa sta«, »Super sta videti. Si ga čisto pomladila«, »Golob se je prerodil ob njej«, »Zelo se ujemata skupaj«, »Lep in pogumen par«, so se vrstili komentarji.

Prijazne besede so paru namenile tudi znane Slovenke, kot so Nina Osenar Kontrec, Ursula Gawish, Katarina Benček, Iris Mulej in ne nazadnje tudi Tinina družina. Poleg sestre, s katero sta s Tino zelo povezani, se je oglasila tudi njena mama Mateja. Ta je pod fotografijo zaljubljencev napisala: »Beautiful« (čudovito) in dodala emotikon smejočega obraza s srčki v očeh.