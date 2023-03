Fotodokaz: nasmejana Saša Lendero in Miha Hercog spet skupaj

Ne tako dolgo nazaj je v javnosti odmevala vest, da sta se razšla Saša Lendero in Miha Herceog. Parček, ki ima skupaj hčerko Ario, je navzven deloval usklajeno, zato je bila novica za mnoge presenečenje.

Saša je takrat zapisala: »Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu, vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko ... a izgleda, da je tudi to življenje.« Še več o tem v članku Saška Lendero: moje srce je zlomljeno (VIDEO).

Čeprav javno o razlogih za razhod nista govorila, očitno zamer med njima ni. Že takoj sta napovedala, da bosta še vedno ustvarjalni tandem tako doma kot v tujini, danes pa sta to tudi potrdila s fotografijo, ki jo je na svojem profilu delil Miha.

