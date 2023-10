Flirrtova Romeo in Julija zaživela kot vini (FOTO)

Zgodba o vinu Romeo in Julija se je začela tam, kjer se začne večina dobrih vinskih zgodb – na obisku pri prijatelju. »Enkrat pozimi smo se ob druženju in okušanju letine v naši domači vinski kleti odločili, da morata Romeo in Julija dobiti svoji vini,« se spominja Urban Vidmar, ki vodi Vinsko klet Vidmar v Vipavski dolini.

Tudi Alenka Husič, Blaž Švab in Alya so uživali v dobri kapljici in družbi.

»Netipično sladki zelen, ki je praviloma suho vino, je pravi za Julijo: ne veš, kaj pričakovati, ko jo spoznaš, pa ti je všeč. Sauvignon pa je klasika, stabilno, močno, moško vino, takšno, kot bi moral biti pravi Romeo,« pravi. Kot prvi pokuševalci dveh vinskih novosti so se članom skupine Flirrt v Ljubljani na druženju s prijatelji pridružili gostje njihovega prihajajočega koncerta Vlado Poredoš, Alya in Alenka Husič, njihovi prijatelji in sodelavci Jure Longyka, Miran Rudan, Blaž Švab, Špela Grošelj, Domen Kumer, Krešimir Tomec, Blaž Hribar, Teja in Jani Jugovic in drugi.

Če ste dvomili: vini sta odlični, zelen je res poseben in bo zagotovo všeč predvsem pivcem, ki imajo radi blage sladke okuse. Sicer pa bodo lahko ljubitelji dobre kapljice in glasbe vini prvič degustirali in kupili 20. oktobra na koncertu v ljubljanski Cvetličarni. »​Tam bomo odigrali vse naše uspešnice, z gosti pa bomo premešali opuse tako, da bomo izvedli po eno našo in eno njihovo klasiko,« so povedali člani skupine. Takrat jih bomo na odru lahko videli v družbi Orlekov, skupine Bepop, Alye, Anje Rupel in Matjaža Zupana, občinstvo pa bo ogrel Urban Vidmar, ki te dni začenja novo glasbeno zgodbo.