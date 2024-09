Eno leto po nenadni smrti vremenarja Erjavca so se zbrali s posebnim namenom (FOTO)

Minuli teden je minilo natanko eno leto od nenadne smrti priljubljenega vremenskega napovedovalca Roberta Erjavca. Za posledicami infarkta je umrl 10. septembra 2023, njegovo nenadno slovo pa je pretreslo vso Slovenijo.

V teh dneh so se njegovi najdražji in najbližji spet spomnili nanj in ob prvi obletnici njegove smrti ona učni Machovi poti na Velikem Slatniku otvorili novo vremensko hišico, ki je bila postavljena njemu v spomin. Kot nam je sporočil naš zvesti bralec Egon Cokan, ki se je otvoritve tudi sam udeležil, je pobudo za hišico dal vremenski prognostik Rok Nosan.

Vremenska postaja v spomin Robiju Erjavcu. FOTO: Egon Cokan

Ob tej priložnosti so se zbrali Robertovi sorodniki, prijatelji, nekdanji sodelavci in vaščani, ki jih je imel Robert rad. »Robi bi bil zelo vesel, ko bi vedel, kaj se je danes dogajalo na Velikem Slatniku, kjer je nazadnje prebival,« je dodal Egon in pripel fotografije.

Na spominski plošči, ki so jo postavili ob postajo, so zapisali, da je bil Robert predan vremenu in novinarskemu poklicu. Bil je razgledan in pronicljiv radijski in televizijski voditelj prepoznavnega glasu in nalezljivega nasmeha. Dodali so, da je na komercialni televiziji več kot 25 let napovedoval vreme in tudi ob vremenskih neprilikah dejal, da »slabega vremena ni«.