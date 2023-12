Elan je ob častitljivi obletnici za Avsenike pripravil prav posebne smučke (FOTO)

»Letošnje jubilejno leto ob 70-letnici Avsenikove glasbe zaznamujejo številni lepi dogodki. Tako doma kot v tujini se ustvarjajo nepozabni spomini. Za prav posebno presenečenje pa so poskrbeli tudi v našem domačem podjetju Elan,« je na družbenem omrežju oznanil Sašo Avsenik in razkril posebno izdajo Elanove smučke z napisom Avsenik 70. Kot je znano, danes Sašo s svojim ansamblom, ki se mu kot gost na odru velikokrat pridruži tudi oče Grega na kitari, uspešno nadaljuje glasbeno tradicijo in razveseljuje mlade in starejše ljubitelje Avsenikove glasbe.

»Prav tako pa smo Avseniki še iz časov ata Slavka poznani tudi kot smučarska družina in veliki ljubitelji Elanovih dilc,« je ob fotografiji še zapisal Sašo, ki je skupaj z očetom Gregom in bratom Alešem, direktorjem Avsenikove gostilne, prejel v last ekskluzivne smučke Primetime Avsenik 70, izdelane posebej za zaznamovanje 70-letnice Avsenikove glasbe.

»Zelo smo hvaležni in ponosni,« se je v imenu družine Avsenik zahvalil Sašo in dodal, da gre posebna zahvala tudi direktorju zimskošportne divizije in podpredsedniku skupine Elan ​Leonu Korošcu ter tehničnemu direktorju Miranu Pristavcu, pa tudi vsem drugim zaposlenim v podjetju Elan za še en nepozaben spomin. Sicer pa je ekskluzivna smučka Primetime Avsenik 70 narejena na osnovi popolnoma novega modela Primetime 55.