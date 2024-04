Eden najbogatejših slovenskih glasbenikov postal stric (FOTO)

Ena lepših življenjskih vlog je, ko postaneš teta ali stric. Ti so za razvajanje in tolažbo, svojo vlogo pa običajno zelo ponosno opravljajo. Novo življenjsko obdobje se je začelo tudi za slovenskega kralja elektronske glasbe DJ Umeka in njegovo ženo Senko Umek, saj sta te dni postala stric in teta mali Asji.

Senka, Uroš in Capri FOTO: Osebni Arhiv/facebook

Podjetnica in modna navdušenka Senka je z nestrpnostjo pričakovala prihod nečakinje, tik pred velikim dogodkom pa je za brata in nosečo svakinjo organizirala zabavo za bodočo mamico, t. i. baby shower. Senki je organizacija dogodkov pisana na kožo, saj kot menedžerka v poletnem času na Hvaru že nekaj let skrbi za nore zabave v enem od tamkajšnjih klubov.

Svetovno slavni didžej in njegova draga sta se poročila leta 2019. Otrok sicer še nimata, sta pa zelo navezana na kužka Caprija, ki je z njima od leta 2020.