Dušne zgodbe, ki razgalijo človeka, stene nekdanjega gradu pa dopolnili senzualni videi (FOTO)

Z umetniško instalacijo in vizualno-glasbeno predstavo so sicer na rob družbe odrinjene teme postavili v osrčje renesančnega dvorišča in jim nadeli novo, svetlejšo preobleko. Mlade umetnike so navdihnile resnične izpovedi uporabnikov Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate, ki so ga zaprli pred dvajsetimi leti, spomin nanj pa od leta 2013 ohranja Muzej norosti, v katerem so ohranjeni originalni predmeti iz tistega časa, od bolnišničnih postelj dalje.

Nagovorili so srca

Projekt Musicville je potekal dve leti, udeleženci so grad Cmurek v sklopu študijskega obiska obiskali že lani, letos pa so med mogočnimi zidovi preživeli kar cel teden. Rezultat je fotografska razstava, posvečena fotografinji Tereziji Mostler, ki je v objektiv ujela življenje na Tratah in v Cmureku pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej, večer pa je obogatila mogočna Zgodba o bitju – Gole zgodbe, ki je nagovorila srca številnih obiskovalcev iz vseh treh držav udeleženk projekta.

Umetniki mednarodnega projekta Musicville bodo imeli še dva dogodka. Prvi bo že 28. septembra v Pavlovi hiši v Avstriji, naslednji pa 4. oktobra na Petrovi Gori na Hrvaškem. FOTO: DAVID KRANZELBINDER

Hrvaška glasbenica in mentorica Sara Renar se je lotila prav posebne fotografske razstave o fotografinji Tereziji Mostler. FOTO: KATJUŠA ŠTINGL

»Musicville – Zelena evropska opera – je umetniški odgovor na današnji čas, ko se bolj kot kadar koli zavedamo, da proizvajamo in podpiramo vzroke, ki bodo močno vplivali na življenja prihajajočih generacij. Nastalo je glasbeno-vizualno delo z zelo posebnim libretom, ki prinaša pomembno sporočilo: Narava je Bitje, ki se univerzalno in nesebično povezuje z vsemi, z živimi in neživimi bitji, in je predvsem agape, duh in prizorišče ljubezni in eksistencialnih rešitev,« je pojasnil umetniški vodja Vasko Atanasovski (Glasbarium Institute), mentor mladih umetnikov, ki so obiskovalce povabili v surove zgodbe. Takšne, ki te razgalijo pred samim seboj, hkrati pa gre za poklon skupnosti in vsem, ki jim je grad nekoč dal tolažbo v stiski.

Ljubezen je vodilo

»Kot koordinator projekta s ponosom poudarjam, da je bil Musicville projekt kolektivnega in solidarnostnega ustvarjalnega procesa, v katerem je postalo zelo močno navzoče, da agape ni le starogrška beseda za ljubezen, ampak je predvsem navodilo za nas vse. Ljubezen je vodilo do prihodnosti, sožitja in univerzalne povezanosti. Ljubezen je vodnik do naše lastne zmožnosti, da se učimo ljubiti in dojemati ljubezen po biti in bit po ljubezni,« je še dodal Atanasovski. Ekipa je, vsaj po bučnem aplavzu in stoječih ovacijah sodeč, vsekakor dosegla svoj namen.

Stene nekdanjega gradu so scensko dopolnili senzualni videi. FOTO: DAVID KRANZELBINDER