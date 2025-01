Družina našega košarkarja v Tajvanu doživela grozljivo izkušnjo (VIDEO)

Pred dnevi je Tajvan stresel močan potres z magnitudo 6,4 po Richterjevi lestvici. Potres je poškodoval kar nekaj zgradb in infrastrukture, okrog 15 ljudi je poiskalo zdravniško pomoč zaradi manjših poškodb, sicer pa hujših posledic potres za seboj ni pustil.

Kljub temu je tresenje tal, ki se je zgodilo sredi noči, prestrašilo celo mnoge domačine, sicer vajene potresov, ki so na tem delu našega planeta precej pogosti, kaj šele tiste, ki so se v to otoško deželo preselili nedavno. Med njimi je tudi družina našega košarkarja Žige Dimca. Ta je lani podpisal pogodbo z ekipo Tainan TSG GhostHawks, z njim pa so se v začetku januarja na drugi konec sveta preselili tudi žena in otroka.

»Prvih 24 ur sem potrebovala, da sem se pomirila in sem se skušala zamotiti z drugimi stvarmi,« je na družabnem omrežju s sledilci grozljivo izkušnjo delila košarkarjeva žena Adrijana Dimec, ki še kako dobro pomni močan potres, ki je pred slabimi petimi leti stresel Zagreb. »Še nikoli ni sem čutila večje hvaležnosti in spoštovanja do azijske protipotresne infrastrukture,« je zapisala Dimčeva in nadaljevala: »Ko se spomnim, kakšne posledice so bile v Zagrebu po potresu z magnitudo 5,4, se mi zvrti v glavi ob zavedanju, da je imel ta magnitudo 6,4 in je bil prav naš kraj epicenter.«

Adrijana je še zapisala, da še nikoli ni občutila takšnega šoka in strahu, kot tokrat in vse, kar si je želela, je bilo, da bi bila doma, v Sloveniji. Ne glede na vse, pa se mama dveh otrok zaveda, da bo strah počasi minil, in da bo vsak dan lažje. »Težkim preizkušnjam se ne moreš izogniti, pa če si doma, ali na drugem koncu sveta,« je modro zaključila Adrijana Dimec. Družini seveda želimo, da si čim prej opomorejo, ter da v prihodnje doživijo čim manj pretresov ter težkih preizkušenj.