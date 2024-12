Dončićeva vroča mama obožuje hitre (FOTO)

Čeprav večina, ko sliši za Mirjam Poterbin, najprej pomisli na njenega izjemno uspešnega sina Luko Dončića, pa tudi novopečena abrahamovka ni od muh. Da je navdušena športnica, je znano, nekoč se je namreč uspešno ukvarjala z atletiko in plesom, športoma, ki bi ju takšni postavni lepotici tudi pripisali.

A Mirjam Poterbin se povsem domače počuti tudi za volanom dirkalnega avtomobila.

To je dokazala z objavami na družabnem omrežju, kjer je ob fotografijah, na katerih pozira v dirkalnem kombinezonu ob avtomobilu, pa v polni opremi, vključno za zaščitno čelado in rokavicami nasmejana do ušes na voznikovem sedežu, zapisala: »Dnevi po mojem okusu.«

Na kateri dirkalni progi je Mirjam Poterbin sproščala željo po hitrosti, ni znano, je pa njena objava požela ogromno navdušenja in hitro se je pod njo nabralo na stotine všečkov.