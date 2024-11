Dončić blestel, komentatorji pa: Še naprej najbolj zabaven igralec v NBA (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi 119:99 svojih Dallas Mavericks proti Chicago Bulls v severnoameriški ligi NBA dosegel 27 točk in 13 asistenc. Drugega Slovenca v NBA Vlatka Čančarja pa zaradi poškodbe gležnja znova ni bilo v kadru Denver Nuggets. Ti so prvi v sezoni premagali Oklahoma City Thunder (124:122).

Dallas tokrat na svojem parketu American Airlines Arene ni imel pretiranih težav s skromnim Chicagom in ga premagal s 119:99. Za Mavericks je bila to peta zmaga na osmih tekmah, Chicago pa je petič izgubil.

Mavericks so po polčasu vodili za 11 točk, nato pa z delnim izidom 13:0 ob začetku tretje četrtine dokončno zlomili odpor ekipe iz vetrovnega mesta in povedli za 24 točk.

Dončić je na parketu prebil dobrih 32 minut in v tem času zadel osem od 19 metov iz igre, od tega tri od osmih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil 13 asistenc in vpisal še sedem skokov. Imel je štiri ukradene in pet izgubljenih žog.

Pri Dallasu sta po 17 točk dosegla še Kyrie Irving in Daniel Gafford, več minut pa je bilo ob koncu na voljo tudi rezervistom. Pri Chicagu ni bilo razpoloženega strelca, Nikola Vučević je ob 14 točkah zbral še 10 skokov.

Dončić in druščina za vrhom zahodne konference zaostajajo za dve zmagi, naslednja tekma pa jih čaka v noči s petka na soboto doma proti Phoenix Suns.

Med ekipami s petimi zmagami in tremi porazi je zdaj tudi Denver. Ta je z vsega osmimi igralci, ki so dobili priložnost za igro, strl Oklahomo in ji zadal prvi poraz v sezoni.

Nikola Jokić je 27 sekund pred koncem zadel prosti met za 124:120, Shai Gilgeous-Alexander je s polaganjem nato znižal in imel po izgubljeni žogi Jokića priložnost za podaljšek, a zgrešil.

Jokić je dvoboj končal s 23 točkami, 20 skoki in 16 podajami, v prvi peterki so mejo 20 točk presegli še Russell Westbrook (29) ter Michael Porter in Christian Brown s po 24 točkami. Denver sicer več tednov ne bo mogel računati na Aarona Gordona.

Za Oklahomo sta 29 oziroma 28 točk dosegla Jalen Williams (10 skokov, 9 podaj) in Gilgeous-Alexander.

Denver bo v noči s petka na soboto gostil Miami Heat.