Dončićeva mama med najbolj vročimi

Mirjam Poterbin, mama našega najbolj uspešnega košarkarja in enega največjih košarkarskih zvezd na svetu, Luke Dončića, je že pred štirimi leti na naboru NBA obnorela Američane.

Tudi Mirjam je v ZDA prava zvezdnica. FOTO: Uroš Hočevar

Takrat so se o mami našega košarkarskega asa razpisali v superlativih, nekateri so celo dejali, da je videti mlajša od priljubljene igralke Jennifer Aniston, da so Slovenke v Ameriki zdaj po odstotku gotovo najlepše v Združenih državah, nekdo je celo navrgel, da so bili ljudje prepričani, da gre za njegovo dekle in ne mamo, poleg tega pa so izpostavili, da je Sonya Curry, mati zvezdnika Stephena Curryja, dobila konkurenco.

Navdušila je na naboru NBA. FOTO: Instagram

Mladostna in postavna Mirjam čez lužo še vedno buri duhove, tam je stkala številna prijateljstva, Američani pa so še vedno navdušeni nad njeno mladostno energijo. Nič nenavadnega, torej, da so jo na youtube kanalu Basketball Stories –​ House of Bounce uvrstili med pet najbolj vroči NBA-mam, s čimer se je pohvalila tudi Mirjam na svojem instagramu. »Te ženske so vzgojile superzvezdnike, a so še vedno sposobne pozornost preusmeriti nase,« so zapisali med drugim. O Mirjam so povedali, da pred leti pravzaprav nihče ni mogel verjeti, da gre za Lukovo mamo, saj je videti tako zelo mladostna. »Mirjam je stara 48 let, toda ta slovenska lepotica je videti kot njegova sestra. Tako zelo je prekrasna!« so na omenjenem kanalu pohvalili njeno lepoto.

Poleg nje so si titulo najbolj vročih NBA-mam prislužile še Sonya Curry, Brikitta Cool-Daniels, Pamela McGee in Larsa Pippen. Mirjam ob takšnih pohvalah seveda ni skrivala zadovoljstva in hvaležnosti, simpatični video, ki se je pojavil na youtubu, pa je delila s svojimi sledilci in oboževalci.