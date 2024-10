Dobrodelni koncert, ki odmeva: oče in mama preminulega dečka Viljema Julijana čustvena

Sobotni dobrodelni koncert Viljem Julijan v Cankarjevem domu je bil znova nepozaben večer srčnosti, ljubezni in nesebične pomoči. S koncertom so v Društvu Viljem Julijan znova pokazali, kako lahko združena srca in glasba ustvarjajo navdihujoče zgodbe, saj so za otroke z redkimi boleznimi zbrali dobrih 65.000 evrov. Sredstva bodo kot vsako leto v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ti se poleg zelo težke zdravstvene situacije pogosto srečujejo tudi z materialno stisko zaradi visokih stroškov oskrbe, nege, zdravljenja in terapij, ki jih s sabo prinašajo redke bolezni.

Nepozaben večer srčnosti, ljubezni in nesebične pomoči. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Srčen večer so s svojimi nastopi obogatili priznani glasbeniki Nina Strnad, Gregor Ravnik, Nastja Gabor, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band ter pravljični lik Vila Eksena. Skupaj z otroškimi in mladinskimi pevskimi zbori, ki so dogodek obarvali pod geslom Otroci za male borce, so s svojo glasbo ustvarili čarobno vzdušje, ki je še dolgo odmevalo v srcih vseh prisotnih. Dogodek sta povezovala voditelja David Urankar in Ajda Bezenšek, režiser prireditve pa je bil Tomaž Letnar.

Dogodek sta povezovala voditelja Ajda Bezenšek in David Urankar. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Dobrodelnemu pozivu se je z veseljem odzval tudi izvrstni glasbenik Gregor Ravnik. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Glavne zvezde so mali junaki

Čeprav so se na odru zvrstili vrhunski glasbeniki, so bili največje zvezde večera – kot vedno – prav otroci z redkimi boleznimi. Ti mali borci, ki se pogumno spopadajo z najtežjimi boleznimi, so s svojo prisotnostjo in izjemno borbenostjo ganili vse prisotne v dvorani.

Nastja Gabor ni skrivala čustev. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Na odru je navdušil argentinski pevec Isaac Palma, ki smo ga pred leti spoznali v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: Društvo Viljem Julijan

»Koncert je za naju vedno dogodek, ki nas spomni na neverjetno moč ljubezni, sočutja in srčnosti. To ni zgolj koncert – to je ponosen glas upanja in svetilnik podpore vsem otrokom, ki se vsakodnevno borijo z nepredstavljivo težkimi zdravstvenimi stanji, ki jih prinašajo redke bolezni. Ti otroci so resnično mali borci v najglobljem pomenu besede,« sta bila čustvena oče in mama preminulega dečka Viljema Julijana in pobudnika dogodka Gregor in Nina Bezenšek.