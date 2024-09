Dobila bo naslednico, ki se bo na svetovnem izboru potegovala za 200.000 evrov

Dolgonoga Valentina Vatovci bo 21. septembra na modnem dogodku in v finalu izbora za world top model v Sofijinem dvoru Rimskih term dobila naslednico. Srečnica se bo na svetovnem izboru potegovala za 200.000 evrov nagrade in pogodbo z modno agencijo Major Model Management.

Letošnji izbor bo vodila lastnica licence Kaly Kolonič, udeležil pa se ga bo lastnik in predsednik svetovnega izbora Fiore Tondi.

Valentina bo dobila naslednico.

Mednarodna žirija je na kastingih izbrala 12 slovenskih finalistk, za katere lahko glasujete na spletu. Sicer pa je za Valentino zmaga na izboru pomenila preboj v svet mode, saj so jo v okviru organizacije poslali na šolanje za modele v Sloveniji in Italiji. Potovala je in se udeleževala dogodkov in modnih revij v Milanu, Monte Carlu in drugje. Na svetovnem izboru se je uvrstila med najboljših deset superfinalistk.

»Tekmovanje WTM v Sloveniji in svetovni izbor sta bila zame med najlepšimi izkušnjami. Hvaležna sem Kaly Kolonič, da mi je omogočila, da se mi uresničijo sanje in želje. Odkrile so se mi nove poti in možnosti. V načrtu imam še ogromno dogodkov in potovanj. Čeprav bom kmalu dobila naslednico, se moja zgodba z WTM nadaljuje,« pravi lepotica. WTM je največji svetovni izbor modelov, ki ima tradicijo že od leta 1990, spremlja pa ga več kot 100 milijonov ljudi, modne agencije, stilisti, dizajnerji in oblikovalci.

Potekal je v več kot petnajstih evropskih metropolah, med drugim v Milanu, Zürichu, Monte Carlu, Berlinu, Palmi de Mallorci, Rimu, Gotheburgu, Luganu, Pragi in Budimpešti, udeležila pa so se ga številna znana imena, denimo Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Markus Schenkenberg, Grace Jones, Richard Clayderman, Zucchero, Marianne Faithfull, Brigitte Nielsen. Letošnji slovenski izbor bo poseben. V sodelovanju s podjetjem Qvrse.io bo podprt z novimi viri tehnologije, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini modnih izborov.