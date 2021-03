Direktorica NPU na tiskovni spodaj brez? (FOTO )

Petra Grah Lazar. FOTO: Zaslonski posnetek, STA

Srajce so odlična oblačila, a včasih tudi kriva za razkritje gole kože, če nimamo spodnje majice. Med gumbi je namreč kar nekaj prostora in včasih se blago ob našem premikanju naguba tako nerodno, da se konca srajce razideta in nastane luknja ...Včeraj je pred medije stopila vršilka dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Bila je strogo formalno oblečena, v beli srajci, zapeti do vratu. A med premikanjem se ji je srajca nagubala tako, da je bilo ugledati, tako se zdi, nekaj gole kože. Seveda dopuščamo možnost, da je pod srajco nosila majico kožne barve ...