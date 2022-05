Deželak gre osmič na pot po Sloveniji

Voditelj Miha Deželak se bo znova podal na pot po Sloveniji, ki ima samo en cilj. Čim več otrokom omogočiti počitnice na morju, večini med njimi celo prvič.

»Jaz sem absolutno pripravljen! Ko pogledam obraze spremljevalne ekipe, vem, da je to to, da se bliža naša dobrodelna akcija. Komaj čakam, da še jaz oblečem dres in se pridružim tej fantastični ekipi. Že zdaj smo kot eno, vemo, za kakšen namen to delamo,« je dejal presrečni Deželak. Ta je v sedmih letih predvsem s pomočjo poslušalcev Radia 1 zbral 1,795.128,61 evra za otroke v stiski. Samo lani so zbrali 821.044,72 evra in več kot 2500 otrok je uživalo v nepozabnih morskih počitnicah.

Poleg tega ta akcija vedno znova pokaže, da se Slovenci znamo povezati, če gre za dober namen in počitnice otrok. Njihovi presrečni obrazi so zagotovo lep cilj za vse. Zato se bo tudi letos priljubljeni voditelj na vso moč trudil, da ponovi ali preseže lanski znesek. Z ekipo bo znova doživel ogromno neverjetnih in nepozabnih trenutkov.

Z njim bodo kolesarili tako znani Slovenci in Slovenke kot tudi drugi ljudje, ki se ga vedno razveselijo, ko obišče njihove kraje. Izjemno ga bodo veseli otroci, ki ga bodo s plakati pričakali ob cesti in vzklikali njegovo ime. Podprlo ga bo ogromno podjetij in društev ter drugih organizacij, ki bodo prispevali po svojih najboljših močeh.