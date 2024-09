Desetič združili enako misleče in čuteče (FOTO)

Dogodek, ki sta ga pred desetimi leti zasnovala Mattej Valenčič in Matej Knific, solastnika turistične agencije Luxury Slovenija, je postal eden ključnih za promocijo Slovenije kot do LGBTQ+ prijazne turistične destinacije. V zadnjih desetih letih se je ta iz kulturnega in družabnega srečanja razvil v pomemben mednarodni dogodek, ki v Slovenijo pritegne številne goste iz tujine.

Mattej Valenčič poudarja, da LGBTQ+ turisti pogosto iščejo posebne izkušnje in imajo nadpovprečno kupno moč. Zato je Dragon's Ball priložnost, da Slovenija izstopa kot destinacija, ki ponuja kakovostne storitve, varnost in odprtost. Ljubljanska Mestna hiša je bila izvrstna izbira za dogodek, kjer so na slavnostni večerji poudarili, da tudi s tem dogodkom pomagajo utrjevati ugled Slovenije kot do LGBTQ+ prijazne destinacije.

Gostom so tudi letos znova ponudili najboljše. Od vrhunske kulinarike do glasbenih nastopov, na katerih sta še posebno blesteli pevki Flora Ema Lotrič in Eva Pavli ob spremljavi violinistke Maše Golob. Njihove nastope so začinile še plesalke. Za njimi so za zabavo skrbeli didžeji, med katerimi je navdušil tudi DJ Claudio de Tullio.

Na dogodku so letos podelili nagrado Pink Dragon Award, ki jo prejmejo posamezniki in organizacije za prispevek k promociji enakopravnosti in raznolikosti. Letos je pripadla Slovenski turistični organizaciji za njeno prizadevanje k ustvarjanju do LGBTQ+ prijazne turistične destinacije.

Prevzela jo je direktorica Maja Pak, ki nam je zaupala, da Slovenija s svojo bogato kulturno in naravno dediščino ponuja priložnosti za prav vse obiskovalce. Za vse pa je tudi vrhunska zabava na Dragon's Ballu, ki velja za enega najbolj želenih dogodkov ob koncu poletja. Zato je zanimanje za vstopnice zanj vedno vroče. Kdo vse od znanih Slovenk in Slovencev se ga je udeležil, pa si oglejte tudi v naši fotogaleriji.