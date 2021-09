Denise Dame ljubimka z nekdanjim ministrom, vse je razkrila

Tekmovalka srbskega resničnostnega šova Slovenka, o kateri se iz tamkajšnjih medijev vsak dan izve kaj novega, je v večmesečni ljubezenski zvezi z nekdanjim srbskim ministrom. Katerim, Denise ne razkriva, a kot poročajo mediji, sta se pred odhodom v šov videvala po najrazličnejših lokacijah po srbski prestolnici in noč pred vstopom v šov preživela v eni od restavracij, kjer sta si izmenjevala nežnosti. Sprva sta uživala v tradicionalnih srbskih specialitetah na terasi lokala, nato pa sta na željo nekdanjega ministra prešla v zaprti del restavracije, kjer sta uživala v strastnih objemih in poljubih.Nekdanji minister trenutno zaseda pomembno funkcijo v državi, poroča Kurir. Ljubezensko afero poskuša prikriti, ker ima dolgoletno partnerico. Vseeno pa zanj menda velja, da čas rad preživlja v družbi starlet, s katerimi se srečuje po stanovanjih, elitnih restavracijah in na službenih potovanjih.Slovenska starleta je nanj naredila močan vtis, zato ji je ob vsaki priložnosti podaril drago darilo. Tudi Denise priznava, da ima skrito zvezo z vplivnežem iz Beograda, a poudarja, da ne gre za nič resnega. »Monogamija je precenjena, ne bi bila le z eno osebo. Trenutno imam šest partnerjev. Nekaj v Sloveniji, a se zabavam tudi z vplivnežem iz Beograda, a o njem ne smem govoriti,« je povedala Denise.