Kateri slovenski politik je Denise plačal 100.000 evrov za spemembo spola?

Slovenska tekmovalka v srbskem resničnostnem šovu buri duhove, potem ko je pritegnila pozornost z govoricami, da je transspolna oseba oziroma, da je bila nekoč moški. Po poročanju Srbskega telegrafa, naj biprejela ogromno finančno pomoč od nekega slovenskega politika, ki ji je plačeval operacije za spremembo spola.Njene tekmovalce vse zanima, ali ima Denise pod krilom penis ali je šla dlje in si z operacijo spremenila spol. »Denise je od nekdaj čutila, da je ženska, čeprav je bila rojena v moškem telesu. Nikoli ni sprejela, da se mora predstavljati kot fant in da mora nositi hlače in moška oblačila. Že kot najstnica se je začela oblačiti v žensko. Oboževala je ženske obleke in nedrček polnila z nogavicami. Imela je dolge lase. Šminkala se je in poudarjala ženstvenost. Določen čas so se ji v šoli zasmehovali, a nato so jo le sprejeli. Bila je Denise in tako so ji vsi klicali. Sanjala je o tem, da bi se nekega dne operirala on postala ženska. Vse je šlo zelo počasi. Ni imela denarja za operacijo in vse potrebne hormonske terapije,« je za srbski portal povedal vir, ki je blizu tekmovalki v Zadrugi.Nekega dne naj bi se ji tako sreča vendarle nasmehnila in Denise je našla svojega princa na belem konju. Finančno naj bi jo podprl visoki politični funkcionar iz Slovenije, ki je bil noro zaljubljen vanjo, ko je bila še moški. »Slovenski politik je opazil Denise na modnih pistah, kjer se je pojavljala kot androgeni model. Ni izbiral sredstev, da bi se ji približal. Ko sta končno postala par, mu je Denise priznala, da ni srečna v moškem telesu in da si želi postati ženska. On je stopil v stik z vsemi možnimi poznanstvi iz državnega vrha in po svetu, da bi se njena operacija uredila kar se da hitro. Operirali so jo v Ameriki v strogi tajnosti. Uredili so ji vse, kar je spominjalo na moški videz. Spremenila je zobe, vgradila silikone v dojke in zadnjico, presadili so ji lase, da bi skrila globoke moške zalisce. Vse je stalo več kot 100.000 evrov, a to politiku ni predstavljalo bremena, saj si je želel le, da je Denise srečna. Ko se je vrnila iz Amerike, je bila že prava ženska. Postavna, prsata in temnolasa. Ta politik ji še danes pomaga in sta skupaj. To je v Sloveniji javna skrivnost. On jo ima zelo rad,« je za Srbski telegraf povedal vir, blizu Denise.