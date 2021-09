Grozljiva izpoved Slovenke v Srbiji: Očim me je za štiri leta zaprl v hišo

, ki sodeluje v srbskem resničnostnem šovu Zadruga, je razkrila šokantne podrobnosti iz svojega življenja.»Imela sem težko otroštvo. Zrasla sem brez očeta, ki je pred štirimi leti umrl, mama pa je finančno komaj shajala. V vmesnem času se je ponovno poročila, jaz pa sem živela z njo in očimom, ki je bil zelo strog,« je dejala za srbske medije.Denise, ki je znana po ekstravaganci, je povedala, da so se ji sošolci v šoli pogosto smejali zaradi njene skromne obleke in da ni imela prijateljev, vse dokler se ni začela družiti s transspolnimi in homoseksualnimi osebami. Razkrila je, da je zaradi revščine pogosto kradla v trgovinah reči, ki si jih ni mogla privoščiti, in da je bila pri tem zelo spretna, saj je nikoli niso zasačili.Ko se je v prvem letniku gimnazije napila, jo je očim strogo kaznoval. »Ko me je videl tako pijano, me je kaznoval. Zaprl me je v hišo za štiri leta. Celo srednjo šolo sem sedela v hiši, dovoljen pa mi je bil izhod le v šolo.« Šele čez čas se ji je odprl ves svet, prvega fanta pa je imela pri 19 letih.Po končani gimnaziji se je predala alkoholu in drogi ter tako iskala rešitev za travme iz otroštva. Priznala je, da je hitro postala odvisna od kokaina in alkohola, zaradi česar je postajala bolj in bolj depresivna, zato ni dokončala fakultete.Po letu dni se je iz pekla droge uspela rešiti z manekenstvom. Dva meseca je delala v pekarni, a ji delo ni preveč dišalo, saj je morala zgodaj vstajati, življenje pa se ji je izboljšalo, ko je prek instagrama spoznala bogatega poslovneža iz ZDA, o katerem v javnosti ne sme govoriti. »Zaljubila sem se vanj, še preden sva se v živo sploh spoznala. Z njim sem živela eno leto, malo v Los Angelesu, malo v Las Vegasu. Prečudovito sem se imela!« je dejala. Njen ameriški sen se je končal, ko so v njeno življenje ponovno prišle droge, česar pa poslovnež ni prenašal, zato jo je poslal nazaj v Slovenijo.Povedala je tudi, kaj jo je spodbudilo, da se je zatekla po pomoč. »Nekoč sem bila doma pijana in drogirana tri dni in tri noči. Ko sem se četrti dan zbudila, sem ugotovila, da potrebujem pomoč, ki sem jo nemudoma našla.« Pohvalila se je, da je že dobro leto trezna in da v nasprotnem primeru ne bi smela vstopiti v šov.