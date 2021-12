Denis Avdić besni, njegovi oboževalci so ogoljufani

Priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić se te dni pripravlja na dobrodelni radijski maraton, v sklopu katerega bo s svojo ekipo in številnimi znanimi obrazi kar 28 ur zbiral denar za družine v stiski. Medtem pa se ukvarja z zelo neprijetno zadevo, ki mu povzroča preglavice. Na facebooku se je namreč pojavil profil, ki ga je ustvaril neznanec, ki se predstavlja kot Avdić. A če bi šlo zgolj za to, si radijec ne bi belil glave, jezi ga namreč dejstvo, da je neznana oseba doslej ogoljufala več njegovih zvestih oboževalk in oboževalcev, ki so se prijavili v neko nagradno igro, razkrili šte...