Denhof in Prevc presenečenji Panča (FOTO)

»Panč je že 17. leto zapored gostil odlične stand up komike in razprodal vse večere, ki so se odvijali pod zvezdami na dvorišču Ljubljanskega gradu,« je vtise strnila zadovoljna Maja Monrue iz organizacijskega odbora. Poleg starih mačkov, kot so Perica Jerković, Admir Baltić, Uroš Kuzman, Tanja Kocman, je Martina Ipša prvič nastopila v angleškem jeziku. »Angleščina mi je postala nov izziv, saj se z Janjo seliva v Dublin, kjer bom nadaljevala svojo kariero v mednarodnih vodah,« pravi Štajerka, ki velja za pionirko stand upa med Slovenkami.

Martina Ipša (na fotografiji z ženo Janjo) se seli v Dublin.

Andrej Težak - Tešky skupaj z ekipo pripravlja Panč že 17 let.

Na Ljubljanskem gradu pa je nastopilo tudi nekaj stand up komikov iz tujine. Še posebej so bile oči javnosti uperjene v nastopa predsednika uprave Nove KBM oziroma zdaj OTP Johna Denhofa ter nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca. »Ideja, da nastopim, je prišla spontano, bil sem povabljen,« je uvodoma povedal srednji izmed bratov Prevc ter nadaljeval, da je kot kavč komentator redno analiziral stand up nastope, zato je bila realizacija samo vprašanje časa. Denhof, ki je postal slovenski državljan, se konec leta poslavlja od vodenja druge največje slovenske banke, kot stand up komik pa nastopa že nekaj časa na Festivalu Lent. Tokrat je prvič s poučnim programom na humorni način prešel čez Trojane v prestolnico.

John Denhof, predsednik uprave NKBM/OTP, je svoj poučni program na humorni način predstavil v prestolnici in požel velik aplavz. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI