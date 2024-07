David Zupančič razkril, koliko zasluži kot zdravnik in koliko kot vplivnež

David Zupančič je specializirani infektolog - zdravnik in pisatelj, v času covida pa je postal prepoznaven tudi kot vplivnež. Njegove iskrene, odkrite, pa tudi šaljive zapise na Instagramu danes spremlja že skoraj 40 tisoč ljudi.

Nedavno je razkril, da so tri dežurstva v UKC Ljubljana plačana približno enako kot eno »influencersko« sodelovanje.

»'David Zupančič: Tri dežurstva v UKC Ljubljana so finančno približno enaka enemu Instagram sodelovanju'. Informacija o realnih zaslužkih zdravnikov na najbolj obremenjenih deloviščih. Eno dežurstvo je 16 do 24 ur dela,« se je glasil tvit Mladih zdravnikov Slovenije.

Pod tvitom so se oglasili komentatorji, ki ne razumejo sporočila tega čivka in dodajajo, da gre za neposrečen tvit in neprimerljiva poklica.

»Kolk dežurstev je finančno ceni nogometaša Ronalda, ki je za življenje nepotrebna dejavnost?«, »Koliko dobi gradbeni delavec za osem ur dela«, »Toliko kot Kim Kardashian dobi z enim Instagram sodelovanjem, zdravniki ne bodo s tisočimi dežurstvi,« so se vrstili komentarji.

Plače zdravnikov segajo nekje od 1800 bruto (zdravnik brez specializacije) do okoli 4200 bruto (višji zdravniki specialisti, ki delajo v posebnih pogojih dela), so pisali na cekin. si in dodali: Zdravnikom pa pripadajo različni dodatki, ki jih ni malo. Me drugim dodatek za nočno delo je 40 odstotkov postavke osnovne plače, dodatek za delo v nedeljo je 90 odstotkov urne postavke osnovne plače, dodatek za delo na dela prost dan 120 odstotkov postavke osnovne plače. Dodatek za delo preko polnega delovnega časa je 30 odstotkov urne postavke osnovne plače in dodatek za pripravljenost 20 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Zdravnikov nikoli ni dovolj

Do obeh poklicev se je sicer težko prebiti - človek na tem, da postane zdravnik, dela domala celo življenje, saj so pomembne že ocene v mladih letih šolanja. Nato sledi šest let osnovnega študija, specializacija in še in še. Izobraževanje se za zdravnike nikoli ne konča, saj znanost ves čas napreduje.

Obenem jih vedno primanjkuje, pridobljenega znanja pa jim ne more »vzeti« nihče, zato je pot v medicini precej stabilna, četudi zahtevna.

Negotovo delo vplivnežev

Po drugi strani je delo vplivneža v veliki meri prepuščeno stanju na trgu, povpraševanju potrošnikov, naravnim danostim posameznika, pa tudi sreči - kot je lepo razvidno iz primera dekleta »Hawk Tuah«, ki je zaslovelo dobesedno čez noč. Trg je z vplivneži prenasičen, glede na številne raziskave pa si danes mnogi mladi namesto »prave službe« želijo postati spletne osebnosti oz. ustvarjalci vsebin.

Poleg vseh teh faktorjev pomembno vlogo igra tudi obstoj družbenih omrežij. Nedavno so v ZDA ostro protestirali proti ukinitvi TikToka, številni so v rokah nosili transparente z napisi »TikTok mi je pomagal pri rasti podjetja«. Če bi družbena omrežja čez noč ukinili, bi tako milijoni ljudi ostali brez služb.