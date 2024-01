Dagi prestal operacijo, ki je bila zanj precej stresna

Bas kitarist, aranžer, producent in besedilopisec Anže Langus Petrović - Dagi, bolj poznan tudi kot član benda Jana Plestenjaka, je moral na rutinsko operacijo žolčnika, ki pa je bila zanj precej stresna. »Verjamem, da je to za marsikoga rutinski poseg, ampak zame pač ni. Je poseg v telo, pri katerem iz tebe vzamejo žolčnik, brez katerega potem živiš naprej. Zelo me je bilo strah vsega tega,« je na družbenem omrežju razkril pred dnevi, ko je bil poseg že za njim.

Kot je še zapisal, je potreboval neki občutek varnosti in zaupanja, in oboje je dobil pri zaposlenih v SB Jesenice.

»Vsi so me pomirili, vlili zaupanje in na koncu sem bil navdušen v vseh pogledih! Sestre na abdominalnem oddelku so tako zelo prijazne, strokovne, skrbne in zabavne, da bi lahko rekel, da celotno bolnišnico držijo pokonci. Zdravniki in kirurgi so zelo natančni, realni, strokovni in res občudovanja vredni. Kapo dol vsem,« je zapisal glasbenik in dodal, da je zdaj zanj res dobro poskrbljeno, saj je že v domači oskrbi dr. Avsenik.

Mislil je seveda na svojo življenjsko sopotnico Moniko Avsenik, sestro Saša Avsenika in hčer Grege Avsenika.