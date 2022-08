Čustveni posnetek Katke Bogataj iz porodnišnice: Ali jo bom sploh lahko imela rada? (VIDEO)

Katja in Katka Bogataj sta se pred približno tednom dni razveselili rojstva hčerkice Hane Julije. Družinica te dni uživa v prvih skupnih trenutkih v varnem zavetju doma, je pa Katka na instagramu objavila posnetek, v katerem je hčer prvič vzela v naročje.

Katka je pisala tudi o občutkih, s katerimi se ob rojstvu otroka srečuje veliko staršev, a se o tem ne govori na glas. Kot pravi, vsi govorijo o tem, kako je to nekaj najlepšega in kako te prevzame ljubezen in toplina. »Pa ne, da me ni, daleč od tega, ampak poleg ljubezni je bilo zraven še veliko drugega.« Ko jo je zagledala, so se ji ulile solze. A kot priznava, je bil v njeni glavi nered, saj se ni počutila povezana z njo. Ni vedela, ali jo bo sploh lahko imela rada in obratno. »Zdela se mi je najlepša, a mi njen vonj sploh ni ustrezal! In namesto polno sem se za sekundo počutila popolnoma prazno,« je še zapisala Katka. Ko gleda nazaj, sploh ne ve, kako je lahko pomislila, da je ne bi imela rada, saj da ji malčica že zdaj predstavlja ves svet. Obenem pa pravi, da ji je žal, da se ne govori več o tem momentu, kjer vez ni takojšnja, saj da po njenem vedenju to ni tako redko.