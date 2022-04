Čuk Miha je spet samski, njunih skupnih fotografij ni več

Čudna so pota ljubezni, kar je na svoji koži v zadnjem času večkrat izkusil tudi najmlajši član Čukov Miha Novak. Dobro obveščeni viri so nam zaupali, da je 26-letnik znova samski, njegove ljubezni z nekdanjo producentko na Planet TV Lili Rodošek je konec.

Miha, ki je v preteklosti grel tudi posteljo postavne voditeljice Mine Pal, se je po naših informacijah odselil od svetlolaske in si dom našel v občini Rače - Fram, da je njune ljubezenske pravljice resnično konec, pa dokazujejo njuni profili na družabnih omrežjih, s katerih sta izbrisala vse skupne fotografije. Lili je na facebooku celo brez zadržkov oznanila, da je samska, a tako kot sta lani molčala o začetku razmerja in iskricah, ki so med njima preskočile pred meseci, niti tokrat ne komentirata ljubezenskega življenja.

Tisti, ki Miho poznajo, šaljivo dodajajo, da so mlademu glasbeniku, ki se je priljubljeni skupini pridružil pred nekaj leti, očitno všeč uspešne, postavne in dobro preskrbljene mamice samohranilke, ob tem pa ne dvomijo, da se bo ogenj ljubezni znova prižgal v njegovem srcu. Z Lili sta bila namreč par le dobrega pol leta, decembra lani sta celo pozirala za naslovnico ene izmed slovenskih revij in na glas priznala, da sta ustvarjena drug za drugega.

Oboževalke se že sprašujejo, kateri bo odslej nosil rože.

Mihovo življenje je bilo ravno zaradi prepoznavnosti v skupini Čuki vedno zanimivo za predstavnike sedme sile in lansko leto je njegovo razmerje z Lili, ki je od njega starejša več kot desetletje, presenetilo mnoge. Svetlolaska, ki je v minulih letih na Planet TV delala kot kreativna producentka resničnostnih šovov Bar in The Biggest Loser Slovenija, je bila namreč pred nekaj leti po pisanju številnih medijev vpletena tudi v škandal, ko se je njen takratni partner in nekdanji direktor Planet TV Vladan Anđelković zapletel v fizični obračun z Daretom Hriberškom, menda prav zaradi Lili.