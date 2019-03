VIDEO: Glasbena scena ovita v črno, veljal je za resničnega inovatorja

Slovel po izjemnih živih nastopih

V soboto je v 82. letu umrl ameriški kitarist, imenovan tudi kralj surferske kitare. Med njegovimi najbolj znanimi deli je skladba Misirlou, ki jo je mogoče slišati v uvodu kultnega Šunda. Slovel je po izjemno hitrem igranju, ki je bilo v navdih tudi skupini The Beach Boys inDale je za svoj slog igranja dejal, da ga spominja na bučanje in lom valov ter oglašanje morskih živali med deskanjem v Kaliforniji. Številni priznani glasbeniki in privrženci žalujejo za njim in ga označujejo za resničnega inovatorja. Vzrok kitaristove smrti še ni znan, kot poročajo tuji mediji, pa je imel kar nekaj bolezni, od odpovedi ledvic, diabetesa in raka.Dick Dale se je rodil kotv Bostonu leta 1937. Njegov oče je bil migrant iz Libanona, mati pa Belorusinja iz Poljske. Glasbenik je slovel po tem, da je v svojo glasbo vključeval srednje- in vzhodnoevropske melodije, pa tudi bolj eksotične lestvice, ki dotlej niso bile značilne za rock glasbo. Kot deček se je učil igrati na trobento in ukulelo, saj si je želel postati naslednik priznanega country glasbenika. Nato pa je od prijatelja za osem ameriških dolarjev kupil kitaro. Pri 17 letih se je z družino preselil v Kalifornijo, kjer se je navdušil nad deskanjem. Oboje je nato združil v svoji prepoznavni glasbi.Slovel je tudi po izjemnih živih nastopih in tako so se v kalifornijski lokal Rendezvous Ballroom zgrinjale trume poslušalcev. Septembra leta 1961 je izdal svoj prvi singel Let's Go Trippin pri založbi Del-Tone, ki jo je ustanovil in financiral njegov oče. Let's Go Trippin velja za prvo posneto surf rock skladbo, ki je postala lokalna uspešnica in je pripomogla k izidu njegovega prvenca Surfer's Choice leta 1962. Na tem albumu je bila tudi skladba Misirlou Twist, ki ji je tri desetletja od izida albuma svetovno slavo prinesla vključitev v Tarantinov Šund, skupina The Black Eyed Peas pa je nekaj njenih delov leta 2006 vključila v svojo uspešnico Pump It.Kasneje je Dick Dale podpisal pogodbo z založbo Capitol Records in surf rock se je začel vse bolj uveljavljal kot samostojna zvrst z zasedbami, kot so The Beach Boys, The Trashmen, Jan and Dean in The Surfaris. Hkrati je vplival na priznane kitariste, kot so Jimi Hendrix,inKot glasbenik se je skušal upokojiti leta 1966, ko so mu diagnosticirali rektalnega raka. Ko je bolezen premagal, je svoje delovanje usmeril v boj za ohranjanje ogroženih živali in pridobitev licence za pilotiranje. Leta 1979 je med deskanjem staknil okužbo in nato postal tudi zagrizen okoljevarstvenik.H glasbenemu ustvarjanju se je vrnil v 80. letih minulega stoletja. Odtlej je kljub svarilom zdravnikov nastopal vse do smrti, saj je moral, kot je dejal, nekje dobiti denar za zdravila, ki jih je potreboval za svoje zdravstvene tegobe.