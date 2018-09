Jan Plestenjak ima novo ljubezen

Z leti se zaveš, da nam najbolj fascinantne in najlepše stvari v življenju ponuja narava.

Aci se mu je ves čas dobrikala. FOTO: Bruno Sedevčič

Čas, ko glavna poletna vročina počasi jenjuje, je najbolj prodajani slovenski glasbenikizbral za predstavitev nove skladbe Povej mi, kaj bi rada. Z izpovedno pesmijo napoveduje tudi izid štirinajstega studijskega albuma Za vedno. Ta bo na police predvidoma prišel le dva dni pred skoraj že razprodanim koncertom Jan Plestenjak s prijatelji v Stožicah 20. oktobra. Skladba je dobila že tudi vizualno podobo, saj so zanjo pravkar posneli videospot.V zgodbo o zrelem moškem, ki skriva čustvene brazgotine in spozna mlajše dekle, je vključen njegov vsakdan oziroma čas, ko si Jan po nastopih in dnevnih obveznostih želi preživeti le miren večer z ljubljeno osebo. V zgodbo so tokrat vključili še konja oziroma kobilo pasme frizijec z imenom Aci.Kot meni Plestenjak, so najbolj romantični prizori v spotu prav tisti, v katerih nastopa Aci. O konju Jan sicer nikoli ni razmišljal niti ga ni imel, je pa dolga leta imel psičko Ajo. Ta je doživela reci in piši častitljivih 19 let. Po njej nekaj časa ni imel nobene živali, nato pa se je odločil iz zavetišča posvojiti psaŽal ga ni imel dolgo, saj je zbolel za alergijo, najverjetneje na dlako, na koncu je psa v skrb dal bratu, saj druge rešitve ni videl. Priznava, da so bili doslej konji zanj neznanka, je pa pred leti opravil nekaj jahalnih ur in mu pogled na svet s konjskega hrbta le ni popolnoma tuj.»V konje sem kljub temu, da veliko izkušenj z njimi nisem imel, zaljubljen. So izjemno lepe in veličastne živali. Izžarevajo moč, svobodo in neukrotljivost. Vse tisto, kar ljudje v modernem času prevečkrat izgubimo,« pravi. Glavni razlog, da v videospotu nastopi konj, je preprost.»Z leti se zaveš, da nam najbolj fascinantne in najlepše stvari v življenju ponuja narava. Le odpreti moramo oči in dušo. Ideja o konju se mi je zato zdela odlična,« meni. Menda pa navdušenje ni bilo le enostransko, ampak se je tudi glasbenik prikupil kobili. Kako tudi ne, saj ji je pridno dajal poslastice.»Prav zanimivo je bilo gledati, kako se mi dobrika in poskuša pretentati za še kakšno več. Konji so sicer velike živali, a te preseneti, kako nežni in prijazni znajo biti,« še navdušeno doda Jan.