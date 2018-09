Gledalci razjarjeni, oglasil se je nekdanji finalist: Bruh, sramota

Včeraj zvečer smo si lahko ogledali prvo oddajo novega šova Bar v živo. Čeprav se Bar uradno še ni odprl, so se tekmovalcem že malo tresle hlače, ali bo kdo moral domov. Na njihovo smolo pa se je konkurenca še povečala, saj sta se vselili novi tekmovalki. Studijska oddaja v živo pa je bila pravi zalogaj tudi za novi voditeljski par Jasno Kuljaj in Domna Kumra. Imela sta kar nekaj težav tako s tehniko kot z vodenjem, kar so opazili tudi gledalci, ki so se razpisala na družbenih omrežjih:



»Če so sobote namenjene izpadanju kandidatov, naj danes kovčke spakirata Domen in Jasna,« je zapisala gledalka Tjaša.



»A vi tole leta 2018 še zmeraj z mikrovalovko snemate, da je taka slika?« se je spraševal hudomušni Simon.



»Pa kaj se hecate malo? Tale prenos je katastrofa. Kot da smo leta 1963. Dajte se malo zresniti in narediti tako, kot se spodobi, in tako, kot smo bili vajeni gledati do zdaj,« se je razpisala Tjaša.



Nekaj komentarjev je padlo tudi na temo tedenske naloge novo vseljenih tekmovalk, saj so njuno skrivno nalogo povedali širni Sloveniji, znano pa je, da bo Bar odprt za javnost in bodo imeli tekmovalci lahko stik s svojimi bližnjimi.



Oglasil se je tudi bivši barovec Mišo, ki je bil v eni izmed prejšnjih sezon finalist, na koncu pa je bil drugi. »Bruh! Res sem se želel vzdržati komentarja, a konec koncev, zakaj bi se? Namen družabnih omrežij je, da se pove mnenje, in odločitev odgovornih je, ali mnenje upoštevajo ali pač ne. Katastrofa ste! Ne komentiram akterjev, ker poznam koga in vem, da je/sta/so face, a z vašo katastrofalno produkcijo in izborom voditeljev res kvarite celoten point oddaje. Bar je vrhunski format oddaje, ki je na vašem kanalu daleč od svojega bistva, res bleda senca Bara, ki se ga spomnimo s Pop TV. In škoda, da je tako, lahko bi bilo drugače.«