Cigler Kralj ob ženinih besedah dobil solzne oči: opazil jih je Trebušak (FOTO)

Voditelj Gregor Trebušak je v studiu gostil predsedniškega kandidata Janeza Ciglerja Kralja, ki je odgovarjal na vrsto vprašanj nato pa so mu zavrteli posnetek žene Klavdije, od katere je ob poroki dobil priimek Kralj. Z družino živita v Komendi in imata štiri otroke. Na svojo ženo je zelo navezan in tudi ona ga podpira pri vseh njegovih odločitvah tudi pri kandidaturi. Na koncu prispevka mu je izpovedala ljubezen in zaupanje, kar je Kralja zelo ganilo.

FOTO: Posnetek zaslona

»Janez mi te imam radi, jaz te imam rada in zaupamo vate,« je dejala njegova žena. Po vklopu v studio je voditelj opazil, da ima gost nekoliko orošene oči in res je Cigler Kralj priznal: »Cmok v grlu je, mogoče pa sem celo dobil malo kapljic.«