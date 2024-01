Četrt stoletja čarovnij priznanega slovenskega iluzionista in mentalista

Odločil se je, da bo to njegovo leto novih izzivov, ki bodo presegli vse, kar je počel do zdaj. Prvega je pripravil že te dni, ko je v največjem mariborskem nakupovalnem centru organiziral Dan čarovnije in na mali oder postavil svetovne iluzije velikih.

Nakupovalni center se je zavil v tančico čarobnosti – delavnice za otroke, fotografska razstava, čarovniški sejem in še kaj, napetost pa se je stopnjevala vse do velikega vrhunca, magičnega šova, na katerem se je v slabih dveh urah zvrstilo pet domačih in tujih čarodejev, iluzionistov, ki so obiskovalcem jemali dih. Čarovnije, ki jih lahko sicer spremljamo zgolj v velikih dvoranah in po televiziji, so se dogajale pred njihovimi očmi.

Vsi sodelujoči čarodeji oziroma iluzionisti na kupu FOTO: Bojan Mihalič

Prava atrakcija je bil avstrijski iluzionist Swen Alexiuss s svojo gibčno asistentko, ki je izginila s stola, se stlačila v zaklenjeno majhno škatlo, za konec pa jo je Swen celo prežagal. Publiko je nato ogrel Magic Avgustino, ki je znan po tem, da se na svojih predstavah igra z ognjem.

Mlajše generacije so bile navdušene nad nastopom kitajskega rokohitrca Zippa, manjkal ni niti pionir in legenda slovenskega čarodejstva Magic Wladimir. Ves program je povezoval Sam Sebastian, ki se je tokrat s svojim skrbno izbranim programom posvetil najmlajšim, ki so kot pravi čarovniški asistenti sodelovali z njim na odru.

Izziv opravljen

»Ob 25-letnici delovanja kot poklicni čarodej sem si zastavil izziv, da naredim nekaj, česar nisem še nikoli, in presenetim publiko. Dan čarovnije je bil zgolj prvi izmed dogodkov, ki se bodo zvrstili do konca leta,« je navdušeno povedal Sam Sebastian.

Avstrijec Swen Alexiuss in njegova asistentka, ki sta na odru pričarala iluzijo velikih mojstrov. FOTO: Bojan Mihalič

»Gledalcem sem želel približati velike iluzije, tisto, kar po navadi vidijo le na ekranih ali v velikih dvoranah, poleg tega je bil dogodek zanje brezplačen in zato še bolj dostopen vsakomur. Ravno zato sem izbral umetnike, ki so s svojim programom tako raznoliki, da so prikazali čarovniško umetnost z več zornih kotov. Hvaležen sem, da so bili soorganizatorji nakupovalnega centra odprti za mojo idejo in so me podprli, da sem lahko izpeljal izziv, zdaj pa se že spogledujem z naslednjim,« je še povedal.

O tem, kaj sledi, iluzionist ostaja seveda skrivnosten, zagotovo pa bomo izvedeli prav v kratkem.