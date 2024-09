Cene Prevc v ŠOKkastu: Mislim, da nisem bil najlažji primer za vzgojit (VIDEO)

Cene Prevc prihaja iz ene najbolj uspešnih rodbin skakalcev pri nas in vedno je veljal tudi za najbolj zgovornega. Kar pa se sodelovanja z mediji tiče, Cene rad pove, da ni on tisti iz družine, ki najraje dela z mediji: »Ne, da rad delam z mediji, ampak sem imel najmanjši odpor,« nam je razkril v svojem hudomušnem slogu. Nastopanje pred kamerami je vedno izziv, vendar se športniki zavedajo, da je to del njihove poti. Z leti se je naučil retorike in komunikacije s sedmo silo. Za nekdanjega skakalca je bilo to prelomno leto, saj se je sredi maja poročil, začenja svoj posel v gostinstvu in neustrašno se je pognal tudi na oder festivala Panč, kjer je pred več kot tisoč ljudmi nastopil kot stand up komik. »Tisti trenutek, ko si na odru pred gledalci in postane tišine, ker ne veš, kako naprej. To je kar velika muka,« nam je zaupal.

Vedno je iskal meje

Odraščal je v družini, kjer je bilo pet otrok in nikoli ni bilo dolgčas. Permisivne vzgoje pri njih doma ni bilo. Živeli so po principu, da si od jutra do večera v pogonu in da se vedno najde, kaj za postorit. »Če imaš čez dan čas počivati, se vedno najde kakšno delo,« nam je razkril. Vsi so bili navajeni pomagati v hiši in okoli nje. »Ko pogledam za nazaj, se mi zdi, da smo imeli dobro vzgojo,« je razkril in dodal: »Vedno sem iskal mejo. Mislim, da nisem bil najlažji primer za vzgojit.« Vsekakor pa so mu privzgojili delovne navade, ki jih s pridom koristi še danes. V intervjujih večkrat poudari, da je nekatere vrline prinesel iz družine v šport in ne obratno kot bi marsikdo pričakoval.

Medene tedne sta prestavila

Delovno je tudi po koncu skakalne kariere. Prav zato sta z ženo za nekaj časa prestavila medene tedne, saj sta oba s polno paro zagrizla v prenovo gostinskega lokala, ki ga je Cene vzel v najem. Spregovoril je tudi o sanjski poroki, ki se je zgodila sredi maja. Poročni dan je minil čisto prehitro in vse je bilo še boljše, kot sta načrtovala. Žal mu je le, da se ni naplesal, saj je čas res hitro minil. »Vsi so mi rekli, da bo prehitro minili. Najbolj pogrešam, da se nisem uspel niti naplesati na lastni poroki,« je povedal. O Cenetovem življenju v zakonu, poročnem dnevu in načrtih za prihodnost pa si lahko prisluhnete na v novem ŠOKkastu.

