Sanjski Čeglaj se norčuje iz kandidatk, ki sta se borili za njegovo srce (VIDEO)

Sanjski moški Gregor Čeglaj si je na instagramu malce privoščil vplivnici Anjo Širovnik in Kajo Casar, ki sta se v resničnostnem šovu potegovali za njegovo srce, a jima ga ni uspelo osvojiti. Dekleti sta namreč obiskali francosko prestolnico, kjer sta posneli veliko število fotografij in videov, ki sta jih tudi ves čas obiska objavljali na družbenih omrežjih.

Čeglaj o Širovnikovi in Casarjevi. FOTO: Zaslonski Posnetek Vir: Instagram

Del njegove objave. FOTO: Zaslonski Posnetek Vir: Instagram

Čeglaj je letos dvignil veliko prahu zaradi ocenjevanja videza znanih Slovenk. Več o tem tukaj. Za ocenjevanje se je opravičil, veliko sponzorjev pa mu je zaradi dogodka obrnilo hrbet. Med očitki je bilo slišati tudi, da ni vzor mladim.

Prav to zdaj Čeglaj očita Širovnikovi in Casarjevi. Takole pravi v svoji zgodbi na instagramu: »Kaj je dober vzor za mlade? Je to nekdo, ki gre na potovanje, naredi 635 slik, 442 storyjev, 16 tiktokov in pa mogoče še kaj drugega? Ne ve, kaj ta država sploh ponuja, kaj mesto ponuja, ni pokusil kulinarike, ne ve sploh nič o kakšni znamenitosti, ampak se je pa 36-krat preoblekel in pokazal svojim sledilcem, da je ful glamur. Zdaj pa mene zanima, a je to ta pravi vzor, ki ga mora videti naš podmladek?«

V opravičilo javnemu obračunavanju dodaja, da je njegova objava zgolj odgovor na njuna posnetka o njem. Ne vemo točno, o kateri objavi o sebi govori Čeglaj, smo pa na tiktoku našli posnetek, kjer Širovnikova v družbi Tjaše Kramarič nekoliko zbode Čeglaja. O morebitnih novem pranju umazanega perila med omenjenimi vas bomo seveda obvestili.