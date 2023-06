Čas se je iztekel, Tina Gaber zamudila rok

Ne tako dolgo tega se je razvedelo, da ima predsednik vlade Robert Golob novo spremljevalko Tino Gaber. Gre za dobro znano ime iz sveta mode in slovenske estrade. Poleg tega, da vemo, da je ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic, pa je tudi podjetna. V evidencah smo jo nekoč našli kot lobistko, od oznanitve njunega razmerja pa je s tega seznama izginila.

Kljub novim obveznostim kot partnerica premierja se zdi, da še naprej ostaja aktivna v podjetništvu. Našli smo domeno Tinagaber.com. Iz podatkov o njej je videti, da je bila registrirana že leta 2007, registrant pa je samostojna podjetnica Tina Gaber (marketing in svetovanje). A ko v brskalnik vpišete podatke, ugotovite, da vsebine na spletni strani še ni. Pred dnevi nas je tako domena popeljala do odštevalnika, ki pa je že 1. junija nehal teči. Nekaj časa so bile na spletni strani ničle, zdaj pa je zgolj napis, da se spletna stran izdeluje in da so za več informacij na voljo na elektronskem naslovu.

Tako je kazal odštevalnik 31. maja 2023 ob 13.48. FOTO: Zaslonski posnetek

Gabrovi smo pisali, saj nas je zanimalo, kaj bo počela, vendar nam Tina oziroma ustvarjalci spletne strani niso bili na voljo.